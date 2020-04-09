Неделю дал губернатор на возобновление динамики по реализации нацпроектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал комитетам администрации региона неделю на возобновление необходимой динамики по реализации нацпроектов. «Дальше – оргвыводы», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что события прошедшего месяца серьёзно пошатнули динамику работы по национальным проектам, но ответственность за результаты по их реализации никто не снимает. По словам главы региона, если напрямую сравнивать результаты работы по нацпроектам с прошлом годом, то имеющиеся на сегодняшний день показатели сопоставимы с данным на июль 2019-го. «Но, если объективно, это во многом результат перенастройки взаимодействия между регионами и федеральным центром. У нас были все возможности, чтобы показать результат, как минимум, в полтора раза выше текущего», - заявил губернатор.

Он обратил внимание на то, что «работу над ошибками» провели только руководители проектов «Безопасные и качественные автодороги» и «Жильё и городская среда». «Остальные выводы не сделали», - констатировал Михаил Ведерников.