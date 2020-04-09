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Общество / Здоровье

Сотрудники инфекционной больницы рассказали ПАИ, как защищены борющиеся с коронавирусом врачи

9 апреля 2020 года, 10:04

Эксклюзивное видео с рассказом сотрудников инфекционного отделения Псковской городской больницы о том, как защищены от инфекции борющиеся с коронавирусом медики, опубликовало Псковское агентство информации.

Сотрудники больницы, которые находятся в ней на двухнедельной вахте, рассказали, что живут в палатах «чистой зоны» на 4 этаже, где меры защиты не требуются. Больные, у которых подозревается или подтвержден коронавирус, размещены на 2 и 3 этажах. Посещая их, медики надевают специальные защитные костюмы: такие же, какие во время визита в инфекционную больницу 7 апреля надевали губернатор Михаил Ведерников и псковские журналисты.

Напомним, 7 апреля глава региона проверил исполнение своих поручений по улучшению труда медработников инфекционного отделения горбольницы. Он осмотрел боксы, где живут медики, проверил наличие новой мебели и техники. 

Сотрудники инфекционной больницы рассказали ПАИ, как защищены борющиеся с коронавирусом врачи
Скриншот видео Псковского агентства информации
ПАИ
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