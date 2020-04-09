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Общество / Здоровье

Источник заражения коронавирусом одного из умерших псковичей не установлен

9 апреля 2020 года, 09:20

Источник заражения коронавирусом одного из двух умерших псковичей установить не удалось. Не известно, от кого заразилась и женщина, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Пожалуйста, вернитесь домой. Мы хорошо идём, и статистика по коронавирусу изменяется не так быстро, как мы опасались», - отметил глава региона. Он подчеркнул, что на улице по-прежнему небезопасно. «Резкая вспышка обнулит все наши усилия по выходу из режима самоизоляции. Помните об этом», - обратился он к жителям региона.

Михаил Ведерников напомнил о мерах поддержки для медиков, которые озвучил президент. «От 25 до 80 тысяч доплаты – это достойная помощь тем, кто ежедневно рискует своим здоровьем для общего блага. Подчеркну, что все региональные меры, безусловно, остаются в силе, и будут дополнять всероссийские», - сказал губернатор.

Он также пообещал продолжить работу над тем, чтобы предприятия региона возвращались в нормальный режим.

«Однако, тут нужно содействие всех жителей региона. Руководители, чья деятельность остаётся под запретом, каждый день смотрят на улицы, где видят отдыхающих людей и массовое игнорирование самоизоляции. Это у всех вызывает справедливое возмущение», - заявил губернатор.

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