Губернатор о поправках к Указу о мерах по коронавирусу: К снятию ограничений необходимо подходить адекватно

«К снятию ограничений необходимо подходить адекватно и с соблюдением всех мер предосторожности. Если начнётся неконтролируемый рост числа заболеваний – моментально всё откатим обратно», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников внесение изменений в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вчера с коллегами обсудили возможность начала работы предприятий Псковской области в условиях противоэпидемиологических мероприятий. Все решения принимались с учётом необходимости не только обеспечить безопасность здоровья жителей Псковской области, но и сохранить нашу экономику», - отметил губернатор.

Он напомнил, что обновлённую версию Указа подписал утром 8 апреля. В результате с сегодняшнего дня

разрешена работа салонов сотовой связи, салонов красоты и парикмахерских (только по предварительной записи и не более 4 человек в помещении одновременно), торговля строительными материалами, автозапчастями, саженцами, семенами и срезанными цветами. Также разрешено работать клининговым компаниям, автомойкам, лесозаготовительным предприятиям и всем организациям, которые выполняют услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, возобновляется работа крупнейших предприятий.

«Берегите себя. Не обманывайтесь погодой и оставайтесь дома», - призвал жителей региона Михаил Ведерников.