Михаил Ведерников о совещании у президента: Мы видим, что двигаемся в верном направлении

«Мы видим, что двигаемся в верном направлении», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания под председательством президента РФ Владимира Путина по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание прошло 8 апреля в режиме видеоконференцсвязи, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

В своём вступительном слове глава государства обозначил ряд неотложных мер, на которые должны обратить внимание руководители всех регионов. Речь шла о развертывании дополнительных инфекционных коек в медицинских организациях, дополнительном стимулировании медиков, развитии межрегионального взаимодействия, разработке индивидуальных планов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено поддержке бизнеса и системообразующих предприятий. Кроме того, глава государства анонсировал социальные выплаты для семей с детьми, выплату пособия по безработице на уровне минимального размера оплаты труда, расширение возможностей по предоставлению ипотечных каникул и отсрочек по потребительским кредитам.

Президент подчеркнул, что ближайшие две-три недели в России статут определяющими в борьбе с распространением коронавируса. Он призвал граждан оставаться дома. «Вместе мы все преодолеем», — заявил Владимир Путин.

В Псковской области по состоянию на 8 апреля лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания. Как отметил Михаил Ведерников, своевременно принятые меры позволяют сдерживать ситуацию с распространением COVID-19 на территории региона. «Мы не можем предугадать дальнейшее развитие событий, но мы можем предусмотреть разные сценарии распространения инфекции и приготовиться к ним. Именно этим власти региона занимаются последние недели. Мы готовим региональную систему здравоохранения к новым вызовам, разрабатываем региональные меры поддержки для населения, выдерживаем баланс для сохранения региональной экономики, позволяя ряду предприятий работать в ограниченном режиме, дополнительно принимая решения для смягчения удара по бизнесу. Благодаря проделанной работе у нас есть понимание, как действовать в той или иной ситуации. Обо всем этом во время совещания сказал глава государства, поэтому мы видим, что двигаемся в верном направлении», — заявил Михаил Ведерников.