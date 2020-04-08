Карантин по оспе овец и коз отменён в Порховском районе

В Порховском районе отменен карантин по оспе овец и коз. Указ об этом подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона. До этого глава региона, который возглавляет региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подписал постановление об отмене в Порховском районе чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы овец и коз.

Эпизоотический очаг был выявлен в начале января на ферме в Дубровенской волости. Комитет по ветеринарии Псковской области провёл на ферме и в 10-и километровой зоне все необходимые профилактические мероприятия, в том числе вакцинацию животных. Доступ к очагу оспы был закрыт, вывоз животных мяса и молока запрещён.

Режим чрезвычайной ситуации и карантин сняты по истечению 21 дня с момента выздоровления всех животных на ферме и нормализации эпизоотической обстановки.

Ограничительные меры на ферме будут действовать ещё три года. Туда запрещено ввозить невакцинированных против оспы восприимчивых животных, за пределы угрожаемой зоны запрещён и вывоз животных, он возможен только на предприятия по убою. Также будет организована иммунизация восприимчивых животных вакцинами против оспы.