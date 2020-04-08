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Общество / Коммуналка

Дезинфекция улиц начнётся в Пскове 11 апреля

8 апреля 2020 года, 18:05

С 11 апреля в Пскове начнётся дезинфекция улично-дорожной сети и остановочных комплексов с использованием спецсредств. Обработка будет проводиться с 10:00 до 18:00, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Градский попросил жителей города проявить сознательность и минимизировать нахождение на улице в период обработки.

Сейчас управляющие компании ежедневно проводят уборку и обработку подъездов многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств. В соответствии с Указом губернатора и внесенными в него изменениями, все управляющие компании обязаны дважды в день дезинфицировать подъезды дважды в день, тогда как в обычное время влажная уборка проводится 1-2 раза в месяц.

Если дезинфекция не проводится, то специалисты УГХ проводят проверки по жалобам жильцов, если нарушения выявлены, то составляются акты в адрес управляющих компаний.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Антон Ляугминас сообщил, что из резервного фонда города Пскова по предупреждению ЧС и последствий стихийных бедствий выделены дополнительные средства в размере 700 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на дезинфекторы, защитные костюмы, фартуки, перчатки и маски для управляющих компаний.

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