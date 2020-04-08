Определён подрядчик по ремонту участка дороги Великие Луки – Усвяты

Завершен электронный аукцион на определение подрядной организации, которая займётся ремонтом участка автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты в Усвятском районе. Победителем торгов стало АО «Буер», сообщили газете «Псковская правда» в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сумма контракта составила 203,5 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего будут отремонтированы около 7,5 километра дороги (на отрезке км 48+550 – км 56+000). Подрядчик расчистит полосы отвода, разберёт разрушенные элементы автобусных остановок и переездов через кюветы, проведёт укрепительные работы, отфрезерует изношенные слои покрытия, уложит новый асфальт, восстановит барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесёт дорожную разметку и установит дорожные знаки.

Также предстоит отремонтировать искусственные сооружения, пересечения и примыкания, в частности, мост через реку Усвяча с устройством его фасадной части, восстановлением конусов, дорожной одежды, заменой покрытия тротуаров и перильного ограждения.

На время ремонта будет организована временная схема движения транспортных средств. Завершатся работы к 30 сентября.

Автомобильная дорога Великие Луки – Усвяты относится к IV категории, имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин – от 1,7 до 2,5 метров.