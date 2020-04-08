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Общество

Председатель псковского «Электропрофсоюза» о директоре санатория «Хилово»: Этот человек не заслуживает доверия

8 апреля 2020 года, 17:37

«Этот человек не заслуживает доверия», - заявила председатель Псковской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» Валентина Семенова, комментируя «Псковской правде» требование прекратить трудовой договор с директором санатория «Хилово» Александром Михайловым. Напомним, письма с соответствующим обращением были направлены руководителями ряда областных отраслевых профсоюзов председателю Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова и председателю Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой.

Валентина Семенова выразила надежду, что в ФНПР прислушаются к псковским коллегам, «потому что это уже крик помощи от профсоюзов, чтобы спасти учреждение». Она подчеркнула, что по решению суда санаторий «Хилово» «закрыли на 60 дней, надо штраф выплачивать». «Если бы на руководителя был наложен штраф, а не на учреждение, думаю, он совсем по другому бы действовал», - добавила она.

Санаторий «Хилово» находится в собственности профсоюзов. Возглавляет его супруг Ульяны Михайловой Александр Михайлов.

Проверка санатория, проведённая после вступления в силу указов президента и губернатора, выявила, что «Хилово» продолжает принимать гостей.

6 апреля Порховский районный суд вынес решение о приостановке деятельности курорта на 60 дней. 7 апреля на основании этого решения судебные приставы ОСП Порховского района опечатали на 60 дней санаторий «Хилово».

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