250 детей посещают дежурные группы в детсадах Пскова

По данным на 8 апреля в Пскове работают дежурные группы в 51 дошкольном учреждении. Их посещают 250 детей, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе муниципалитета.

Больше всего воспитанников – 12 – в дежурной группе детсада №43. По 11 человек посещают группы в детских садах №№50,54,30, по 10 детей – детсадах №№№11,27, по 9 – в детских садах №№2,8,45. По одному ребенку ходят в группы детских садов №6,17,22,52. В остальных - от 2 до 8 детей.

Распределение в детские сады идет с 1 апреля, дополнительную информацию по этому вопросу можно получить по телефонам 29-04-64 и 29-04-78 или по электронной почте uo@pskovadmin.ru. Кроме того, в пресс-службе порекомендовали обращаться конкретно к заведующей детсада, который посещает ребенок.