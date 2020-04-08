Сидим дома с пользой для ума: Бесплатные мастер-классы запускает школа устного счёта «Соробан» и центр развития «Вектор»

Серию бесплатных мастер-классов запускает школа устного счёта «Соробан» и центр интеллектуального развития «Вектор». Об этом газете «Псковская правда» сообщила руководитель школы устного счёта Мария Андреева.

Первые онлайн-занятия пройдут уже 8 апреля. Записаться, а также ознакомиться с полным расписанием мастер-классов можно здесь. Расписание будет обновляться в ежедневном режиме. Уже сейчас в списке занятий до 11 апреля: развитие внимания и памяти, ментальная арифметика, квесты, интеллектуальные игры, программирование. Детей научат не только самостоятельно изготавливать полезные поделки, но также расскажут о правильном поведении во время эпидемии коронавируса, об азах гигиены и многом другом, что может пригодиться в современном мире. Готовится и несколько интересных мастер-классов для родителей.

Мария Андреева отметила, что подобные онлайн-классы позволяют увлечь детей интеллектуальными занятиями, но также не выпускают из вида и родителей, для которых планируется провести полезные семинары по психологии, воспитанию и развитию детей.

«К тому же, таким образом, мы объединяем вместе социальных предпринимателей, оказывающих услуги по схожим направлениям, чтобы сейчас всем вместе продержаться, - подчеркнула Мария Андреева. - Наша цель сейчас - удержать существующих клиентов и привлечь интерес новых, используя возможность бесплатно поучаствовать в пробных занятиях. Мы прикладываем к этому все силы. Думаю, такой проект на время #сидимдома будет интересен многим семьям».