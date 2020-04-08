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Экономика / Работа

Президент поручил подготовить доппрограмму по поддержке бизнеса

8 апреля 2020 года, 16:17

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и Центробанку в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которые позволят максимально сохранить занятость и доходы сотрудников. Об этом он заявил в ходе своего обращения перед совещанием с главами регионов 8 апреля.

«Понимаю, что это непросто, но так происходит во всем мире, особенно в сфере услуг. Это серьезно испытание для каждого предпринимателя. Уверен, что бизнес приложит все усилия, чтобы сохранить свою команду», - отметил президент.

Он подчеркнул, что прежде всего помощь получат те, кто сохраняет рабочие места, а также те, кто остался без работы, чьи доходы сократились, семьи с детьми.

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