Подписи под требованием уволить директора «Хилово» поставили лидеры 9 профсоюзных организаций

Подписи под обращением о расторжении контракта с директором санатория «Хилово» Александром Михайловым поставили лидеры 9 профсоюзных организаций Псковской области. В частности, требование поддержали руководители профсоюзов образования и науки, жизнеобеспечения, лесных отраслей, электропрофсоюза, профсоюзов потребкооперации, связи и других, пишет Псковское агентство информации.

Обращения направлены в адрес председателя ФНПР Михаила Шмакова и председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой.

Главе псковского облсовпрофа также направлено требование созвать президиум Псковского областного совета профсоюзов для рассмотрения вопроса о расторжении договора с директором «Хилово». Кроме того, на заседании предлагается подвести итоги выдвижения, формирования предложений по кандидатурам для избрания на должность председателя облсовпрофа и направлениях их на рассмотрение в исполком ФНПР.

Поводом для расторжения трудового договора с директором «Хилово» стало несоблюдение им требований указов президента РФ и губернатора Псковской области, которые с 28 марта вводили запрет на бронирование, приём и размещение гостей в пансионатах и санаториях. Было уставлено, что 29 и 30 марта курорт принял 39 человек.

В этой связи Порховский районный суд вынес решение о приостановке деятельности санатория. 7 апреля его помещения опечатали судебные приставы.