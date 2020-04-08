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Общество / Здоровье

На расторжении контракта с директором «Хилово» настаивают профсоюзы

8 апреля 2020 года, 14:48

Отраслевые профсоюзы Псковской области требуют расторгнуть трудовой договор с директором санатория «Хилово» Александром Михайловым. Соответствующие обращения направлены председателю ФНПР Михаилу Шмакову и председателю Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой, сообщает Псковское агентство информации.

Поводом стал тот факт, что несмотря на указ президента Владимира Путина, указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по которым с 28 марта должно было быть приостановлено бронирование мест, прием и размещение в санаториях, пансионатах, курорт «Хилово» продолжил принимать гостей. 29 и 30 марта в санаторий заехали 39 человек. При этом, отмечается в письмах, одна из отдыхающих до приезда в санаторий контактировала с заболевшей коронавирусом.

Представители профсоюзов обратили внимание на то, что сложившаяся ситуация подвергла опасности здоровье и жизнь отдыхавших в санатории и нанесла репутационный ущерб всему профсоюзному движению России. «Мы считаем, что указанные действия являются основанием для постановки вопроса о досрочном прекращении полномочий директора ЛПУ «Санаторий «Хилово», а также о досрочном расторжении с ним трудового договора», - подчеркнули авторы обращений.

Санаторий «Хилово» находится в собственности профсоюзов. Возглавляет его супруг Ульяны Михайловой Александр Михайлов.

Проверка санатория, проведённая после вступления в силу указов президента и губернатора, выявила, что «Хилово» продолжает принимать гостей.

6 апреля Порховский районный суд вынес решение о приостановке деятельности курорта на 60 дней. 7 апреля на основании этого решения судебные приставы ОСП Порховского района опечатали на 60 дней санаторий «Хилово».

На расторжении контракта с директором «Хилово» настаивают профсоюзы
Александр Михайлов
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