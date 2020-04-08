Владимир Зубов уверен, что список работающих в период карантина предприятий будет расширяться

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен, что список предприятий, которые могут возобновить работу в период карантина, будет расширятся и дальше. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области внёс изменения в свой Указ, в соответствии с которыми список предприятий, которые могут вернуться к работе расширен. В него, в частности, вошли салоны связи, салоны красоты, нотариальные конторы.

«Я вижу, что дана возможность работать тем предприятиям, которые в большинстве своём оказывают услуги населению - и по ремонту автотранспорта, и салоны сотовой связи и прочее. Я так понимаю, что это только первый шажок и будет ещё расширение по мере оценки ситуации, которая складывается у нас в регионе», - сказал Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что главное, чем руководствуется при принятии решений губернатор Псковской области Михаил Ведерников, - это максимальное обеспечение карантинных мероприятий, чтобы сохранить население, сохранить тот персонал, который работает на предприятиях. Владимир Зубов уверен, что руководители организаций и предприятий смогут создать безопасные условия работы для своих сотрудников.