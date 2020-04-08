Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Владимир Зубов уверен, что список работающих в период карантина предприятий будет расширяться

8 апреля 2020 года, 13:58

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен, что список предприятий, которые могут возобновить работу в период карантина, будет расширятся и дальше. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области внёс изменения в свой Указ, в соответствии с которыми список предприятий, которые могут вернуться к работе расширен. В него, в частности, вошли салоны связи, салоны красоты, нотариальные конторы.

«Я вижу, что дана возможность работать тем предприятиям, которые в большинстве своём оказывают услуги населению - и по ремонту автотранспорта, и салоны сотовой связи и прочее. Я так понимаю, что это только первый шажок и будет ещё расширение по мере оценки ситуации, которая складывается у нас в регионе», - сказал Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что главное, чем руководствуется при принятии решений губернатор Псковской области Михаил Ведерников, - это максимальное обеспечение карантинных мероприятий, чтобы сохранить население, сохранить тот персонал, который работает на предприятиях. Владимир Зубов уверен, что руководители организаций и предприятий смогут создать безопасные условия работы для своих сотрудников.

Владимир Зубов уверен, что список работающих в период карантина предприятий будет расширяться
Владимир Зубов
Дарья Хваткова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию