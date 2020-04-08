Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт дорог в Псковской области продолжается

8 апреля 2020 года, 13:06

В Псковской области ремонт дорог продолжается, несмотря на ограничительные меры, связанные распространением коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин в эфире ПАИ- live 8 апреля.

Он отметил, что довольного много контрактов на выполнение работ уже заключены, к сентябрю планируется завершить основной объём ремонтов.

«Подрядные организации готовы выходить, но бывают перебои с поставками», - сказал Борис Елкин. Он пояснил, что основные дорожные строительные материалы есть, но бывают перебои с сопутствующими материалами, например, крышками люков, производство которых остановили из-за карантина.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт дорог в Псковской области продолжается
Борис Елкин
Дарья Хваткова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут