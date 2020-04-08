Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт дорог в Псковской области продолжается

В Псковской области ремонт дорог продолжается, несмотря на ограничительные меры, связанные распространением коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин в эфире ПАИ- live 8 апреля.

Он отметил, что довольного много контрактов на выполнение работ уже заключены, к сентябрю планируется завершить основной объём ремонтов.

«Подрядные организации готовы выходить, но бывают перебои с поставками», - сказал Борис Елкин. Он пояснил, что основные дорожные строительные материалы есть, но бывают перебои с сопутствующими материалами, например, крышками люков, производство которых остановили из-за карантина.