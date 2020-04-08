Борис Елкин о подрядных организациях: Главная задача объяснить, что надо работать, а не забросать штрафами

«Главная задача объяснить, что надо работать, а не просто забросать штрафами», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, говоря о мерах воздействия на нерадивых подрядчиков в эфире ПАИ-live 8 апреля.

Он отметил, что ремонтные работы на дорогах Псковской области продолжаются, однако, карантин «вносит свою лепту». В мае, сообщил Борис Елкин, будет проведён осмотр дорог.

Отвечая на вопрос о ремонте улицы Яна Фабрициуса в Пскове, он отметил, что за ситуацией следят, проводятся встречи с подрядчиками, с администрацией города. «Стараемся стимулировать их, знаем, что есть отставание от графика. Стараемся вопрос финансирования ускорить, стараемся почаще принимать выполненные работы», - сказал Борис Елкин.