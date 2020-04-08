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Транспорт / Инфраструктура

Разметка на псковских дорогах станет более долговечной

8 апреля 2020 года, 12:33

Для нанесения разметки на псковские дороги будут применятся более качественные материалы, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 8 апреля. По его словам, в этом году разыгран контракт на нанесение разметки на сумму 28 млн рублей.

Борис Елкин отметил, что в приоритете стоит нанесение разметки термопластиком, в том числе на пешеходных переходах. Разметку краской выполнят на дорогах, которые находятся не в нормативном состоянии.

В прошлом году, рассказал председатель комитета, в Пскове на год на нанесение разметки было направлено 9 млн рублей. «В том году термопластик на Юбилейной наносили, у меня есть вопросы к этому, к толщине, можно было потолще сделать», - отметил он и добавил, что разметка стоит, стерлась только в местах, где наиболее интенсивное движение.

«Чем больше тремопластик будем использовать, тем меньше потом будем перекрашивать», - подчеркнул Борис Елкин.

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