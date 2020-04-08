В первые дни карантина количество пассажиров в псковских автобусах сократилось на 80%

В перовые дни карантина количество пассажиров в псковских автобусах сократилось на 80%. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-lave 8 апреля.

Он отметил, что общественный транспорт по Пскову сейчас ходит в определённые часы. «Утром достаточно плотно, много обращений поступает, стараемся увеличивать количество рейсов в утренние часы», - сказал Борис Елкин. Он добавил, что вечером пассажиров не так много: к 20:30 автобусы пустые.

По словам председателя комитета, в целом по области автобусы также были не востребованы, поэтому некоторые маршруты отменены.

«Это сделано для того, чтобы сократить распространение инфекции, чтобы меньше ездили между муниципалитетами», - пояснил Борис Елкин. Он призвал тех, кто не работает, оставаться дома или передвигаться на личном транспорте.