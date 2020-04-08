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Происшествия / Преступление

Более 300 тысяч рублей списали мошенники с карты жителя Гдова

8 апреля 2020 года, 10:54

Более 300 тысяч рублей списали мошенники с банковской карты 48-летнего жителя Гдова. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пообещал предотвратить несанкционированное списание денег с карты гдовича, и, получив необходимые данные, похитил крупную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё одной жертвой мошенников стал 58-летний пскович, который лишился более 17 тысяч рублей.

74-летняя жительница Пскова отдала преступникам 50 тысяч рублей. Пенсионерке неизвестный по телефону обещал оказать медицинские услуги, после чего снял с её карты деньги.

Полиция призывает жителей региона при общении с незнакомцами по телефону или в Интернете не поддаваться на их уловки, не сообщать персональные данные и реквизиты банковских карт. Обо всех такого рода ситуациях следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

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