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Происшествия / Преступление

Труп женщины со следами побоев найден в одной из квартир в Пскове

8 апреля 2020 года, 10:00

Труп 29-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Пскове в квартире одного из домов. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний пскович. Установлено, что он 2 апреля у себя дома в ходе ссоры избил сожительницу. Мужчина неоднократно ударил её кулаками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту Следственный отдел по Пскову СУ СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Проводятся следственные действия.

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