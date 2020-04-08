Магазинам могут рекомендовать ограничить число покупателей в зале

Магазинам, в случае ухудшения эпидемической ситуации в России, будут рекомендовать ограничить число покупателей в торговом зале. Этот вопрос уже обсуждают Роспотребнадзор, Минпромторг и представители торговли, пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отметил, что точных расчетов о том, какое количество покупателей должно находиться в торговом зале, нет. С этим показателем нужно будет определяться на основе размеров и плана магазина.

В первую очередь такие рекомендации по ограничению числа посетителей будут актуальны для торговых точек формата «магазин у дома», площадь которых, как правило, от 50 до 150 квадратных метров.

Сейчас магазины могут добровольно решать, стоит ли ограничивать количество покупателей в торговом зале. Пока в торговых залах большинства магазинов нанесена разметка, чтобы покупатели находились в кассовой зоне не ближе полутора метров друг к другу.