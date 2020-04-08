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Общество

Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с Днем тезоименитства

8 апреля 2020 года, 00:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с Днем тезоименитства. «Епархия под Вашим руководством становится всё более значимым институтом в деле развития Псковской области, в сохранении и приумножении русских православных традиций, она способствует многим благим делам на пользу региона и всей страны. От всей души благодарю за все Ваши светлые поступки, желаю душевных и физических сил в служении Богу на благо России и Псковской области!

Спасибо за наставления и духовную поддержку», - написал глава региона в своем «Инстаграме».

Также Михаил Ведерников рекомендовал псковичам послушать «обращение Владыки от 29 марта к Псковской пастве о нынешней эпидемии». «Очень сильная проповедь, которая позволяет максимально трезво оценить текущую ситуацию в мире», - отметил он.

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