В Псковской области планируется расширить перечень работающих в период карантина предприятий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу расширения перечня предприятий, которым будет разрешено возобновить работу в период карантина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона,

Глава региона отметил, что необходимо принимать решения, руководствуясь интересами граждан, в первую очередь, сохраняя их жизнь и здоровье, но важно понимать, что каждый день простоя предприятий в Псковской области несет значительные издержки для региональной экономики. В связи с этим региональные власти ведут работу над формированием дополнительного перечня организаций, которые не будут подпадать под действие Указа президента РФ о нерабочих днях.

По словам заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой, с 8 апреля могут начать работу в ограниченном режиме предприятиям, обеспечивающим лесной и охотничий надзор, лесовосстановление, а также компании, осуществляющим дезинфекцию и дезинсекцию помещений, в том числе, и клининговые организации.

Также на совещании было отмечено, что необходимо разрешить работу предприятиям, имеющим обязательства по выполнению государственного оборонного заказа, экспортных поставок. Также нужно организовать функционирование организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства с приемом по предварительной записи.

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев предложил дать разрешение на ограниченное функционирование лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям, страховым, юридическим компаниям, организациям, осуществляющим кадастровый учет и др. От представителей крупных промышленных предприятий к региональным властям обратился руководитель завода «ПЭМЗ» Александр Лазарев, который отметил, что начать работу даже в ограниченном режиме жизненно важно, чтобы появилась возможность обеспечивать поступления на счета предприятий, своевременно выплачивать заработную плату и налоговые отчисления.

Михаил Ведерников напомнил, что необходимо неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, обеспечить дистанцию между специалистами, а также полностью обеспечить наличие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов. Он также заметил, что для граждан старше 65 лет продолжит действовать режим строгой самоизоляции, но это не значит, что молодые люди менее подвержены заражению COVID-19. «Прошу отнестись с пониманием и большой ответственностью к введению возможности ограниченного функционирования организаций региона. Дальнейшее расширение соответствующего перечня мы будем осуществлять поэтапно, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе», - отметил губернатор, анонсировав подготовку соответствующих изменений в Указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона.