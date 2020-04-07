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Общество

Волонтеры обзвонили более 7 тысяч находящихся на самоизоляции жителей Псковской области

7 апреля 2020 года, 21:45

Волонтеры центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, созданного  на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева обзвонили более 7 тысяч жителей Псковской области из групп риска, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Александра Козловского.

По его словам, все просьбы отрабатываются. «Обратившимся за помощью пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции, волонтеры оказывают необходимую помощь по доставке продуктов и лекарств, оплаты услуг связи и другим жизненно необходимым просьбам», - сообщил Козловский.

По инициативе регионального отделения «Единой России» была приобретена партия медицинских масок. Средства защиты направлены во все районы Псковского области для раздачи гражданам. Также маски переданы полицейским, работникам  социальных  служб, сотрудникам таможни, почты. Очередную партию масок  направят в местные отделения для передачи тем категориям граждан, кто в них наиболее нуждается.  Часть  средств индивидуальной защиты  передадут в дома престарелых.  

 Также партийцы проводят мониторинг  наличия социально значимых продовольственных и медицинских товаров в  магазинах и аптеках региона.

Кроме того, в региональное отделение «Единой России»  ожидается поступление двух легковых автомобилей. Один из них будет передан для нужд медицинских учреждений региона, второй будет использован для обеспечения деятельности мобильных волонтерских групп в период пандемии коронавируса.

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