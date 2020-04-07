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Общество

В учреждениях УФСИН Псковской области проводится дезинфекция

7 апреля 2020 года, 20:21

Для профилактики новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в учреждениях УФСИН России по Псковской области проводится дезинфекция и обработка всех помещений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН.

В подведомственных учреждениях расширены санитарные зоны обработки автотранспорта при помощи дезинфицирующих средств и бактерицидных облучателей. На информационных стендах в отрядах, где содержатся осужденные, размещены памятки о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и мерах по ее профилактике. Также организовано радиовещание и показ роликов о пандемии по сети кабельного телевидения.

Также запрещены краткосрочные и длительные свидания с осужденными, ограничен допуск посторонних лиц на территорию учреждений УИС. Для сотрудников введен запрет выезда за пределы РФ и ограничение выезда за пределы субъекта РФ, организовано проведение утреннего фильтра личного состава с термометрией, усиление дезинфекционных мероприятий.

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