Студенты узнали, в каких аптеках Пскова есть в продаже маски и антисептики

Студенты ПсковГУ провели мониторинг аптек Пскова. В первую очередь, ребят, проводивших это исследование интересовало наличие в продаже масок и антисептиков, а также соблюдение «масочного режима» продавцами-фармацевтами.

Результаты мониторинга за 7 апреля:

Рижский проспект 7/31а, аптека «Будь здоров»: Масок и антисептиков нет, фармацевты работают в перчатках и масках;

ул. Коммунальная 71б, Аптека-А: Масок нет больше двух недель, из антисептиков Хлоргексидин, спиртовые салфетки есть, у поставщика пока ничего. Фармацевты в масках и перчатках;

ул. Коммунальная 45а: Масок нет больше двух недель, из антисептиков только Мистамидин, спиртовые салфетки только для инъекций, от ста штук. Фармацевт в маске;

ул. Коммунальная 48, «Аптека-А»: Масок нет с января. Антисептики есть, влажные салфетки есть;

ул. Коммунальная 48г, Муниципальная аптека: Маски есть от 50 р. Антисептики: «Тефлекс», муравьиный спирт и другие. Спиртовые влажные салфетки есть в пачке от 400 штук. Фармацевт в маске;

Октябрьский пр 16, Дежурная аптека: Маски есть по 50 рублей, антисептиков в продаже нет, фармацевты в масках;

Октябрьский пр 16, аптека «Будь здоров»: Масок и антисептиков в наличие нет, фармацевты в масках;

ул Советская 53, «Невис»: Масок и антисептиков нет, фармацевты в масках и в перчатках.

пл. Ленина 1, аптека: Масок нет, фармацевт в маске и перчатках;

ул. Леона Поземского 62, аптека № 5: Масок и санитайзеров нет, фармацевт в маске и перчатках;

ул. Советская 5, аптека «Невис»: Масок и санитайзеров нет, фармацевт в маске.

ул. Фабрициуса 3Б, Аптека-А: Масок и санитайзеров нет, работники в масках.

ул. Фабрициуса 8, «Будь здоров»: Масок нет, анитайзеры периодически завозят, но сразу раскупают, в основном в продаже спиртовые салфетки.

ул. Фабрициуса 4: «Аптека-А»: Масок нет, привозят в ограниченном количестве, которые сразу раскупают, антисептики есть в наличии цена варьируется от 60 рублей и выше, сотрудники в масках.

ул. Фабрициуса 2/17: «Будь здоров»: Масок и санитайзеров нет. Предлагают купить марлевые бинты и сделать маску самостоятельно. Сотрудники работают в масках;

ул. Труда 39, аптека «Калина Фарм»: Масок и антисептиков нет, фармацевты в масках и перчатках;

ул. Лепешинского 8: Масок нет, антисептики от 200р. Антибактериальные, спиртовые салфетки в наличии. Фармацевт в маске;

ул. Лепешинского, 8, аптека «ФармаДом»: Нет ни масок, ни антисептиков. Фармацевт в маске.