На 13 видов деятельности в Псковской области патент может подешеветь на 90%

На 90% предлагается снизить в Псковской области стоимость патента на 13 видов деятельности, оказавшихся в зоне риска. Соответствующие изменения в региональный закон «О патентной системе налогообложения», внесённые в парламент губернатором Михаилов Ведерниковым, рассмотрят депутаты областного Собрания на внеочередной 43-й сессии 9 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента.

Стоимость патента потенциально возможного годового дохода предлагается снизить для индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с услугами общественного питания с залами обслуживания площадью не более 50 квадратных метров или без залов для посетителей, для тех, кто занят ремонтом и техническим обслуживанием бытовой техники, часов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, ювелирных изделий и бижутерии, ремонтом и изготовлением металлоизделий, ремонтом и пошивом швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, трикотажных изделий, а также ремонтом, чисткой, окраской и пошивом обуви.

Кроме того, стоимость патента предполагается уменьшить для предпринимателей, оказывающих экскурсионные, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, индивидуальных предпринимателей, занятых изготовлением и ремонтом металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, а также химической чисткой, крашением и предоставляющих услуги прачечных.

«Малый и средний бизнес ждёт от нас поддержки. Посмотрим, как будет работать снижение стоимости патента на практике. Полученную статистику учтёт рабочая группа, которую мы создали в Собрании при комитете по бюджету», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов.

В случае принятия документа, сниженная ставка патента будет распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января, и продолжит действовать до конца 2020 года.

По прогнозам, в результате бюджеты разных уровней недополучат около 1,3 млн рублей.