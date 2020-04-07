Три вопроса о мерах поддержки жителей рассмотрит Псковское облсобрание

На внеочередную сессию Псковского областного Собрания 9 апреля будут вынесены три вопроса о мерах поддержки жителей в условиях пандемии коронавируса. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента, в частности, депутаты рассмотрят законопроект о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет, предложенных 25 марта президентом Владимиром Путиным в обращении к гражданам. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума – около 5 тыс. 500 рублей на каждого ребёнка, помощь предусмотрена для малообеспеченных семей.

Также в повестку внесены вопросы о снижении налоговой нагрузки по упрощённой и патентной системе налогообложения.

«В сложившейся ситуации все три вопроса необходимо принять как можно быстрее, чтобы органы исполнительной власти смогли организовать необходимую работу. Чем раньше мы проведём сессию, тем быстрее люди почувствуют необходимую поддержку. С учётом того, как будет развиваться пандемия, возможно, нам не раз придётся возвращаться к вопросам помощи тем или иным категориям граждан», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов.

По решению Совета Собрания и заседание комитета по бюджету, и сессия пройдут в режиме видеоконференцсвязи. «Система голосования пока проходит тестирование, проголосуем за решения руками, с экрана посчитаем», - предупредил Александр Котов.

В повестке не будет парламентского часа, выступления от фракций на заседаниях, проводимых в режиме ВКС, не предусмотрены.