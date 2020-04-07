До минимума могут быть снижены ставки по упрощённой системе налогообложения в Псковской области

Ставки по упрощённой системе налогообложения в Псковской области могут быть понижены до минимального уровня для предпринимателей, чья основная деятельность входит установленный перечень. Соответствующий законопроект внесён в Псковское областное Собрание и будет рассмотрен на внеочередной сессии 9 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента.

Меры поддержки коснутся налогоплательщиков, занятых в сфере туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса, работающим в области культуры, организации досуга и развлечений, физической культуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, оказывающим бытовые услуги (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), а также организаторов конференций и выставок.

Для этих категорий бизнеса налоговые ставки по «доходам» предлагается снизить с 6 до 1%, а по «доходам за вычетом расходов» - до 5%. Налоговые ставки для сферы туризма в случае принятия документа снизятся с 10 до 5%, для гостиничного бизнеса они сохранятся в размере 5%, для остальных видов деятельности, оказавшихся в зоне риска, снизятся с 15 до 5%.

По прогнозам, в результате такого снижения по итогам года областной и местные бюджеты недополучат около 43,7 млн рублей. На Совете Собрания спикер парламента Александр Котов отметил, что в общей сложности в год меры поддержки обойдутся бюджету в сумму около 50 млн.

Председатель комитета облсобрания по бюджету Борис Полозов сказал, что выпадающие доходы скажутся на бюджетах муниципалитетов, что нужно будет учесть в рамках межбюджетных отношений.

Меры, разработанные для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будут действовать до конца 2020 года, но распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января.