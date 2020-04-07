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Общество / Здоровье

Губернатор проверил условия труда медработников в псковской инфекционной больнице

7 апреля 2020 года, 17:18

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил исполнение своих поручений по улучшению труда медицинских работников инфекционного отделения Псковской городской больницы, сообщает Псковское агентства информации. Задачи глава региона поставил 29 марта во время своего предыдущего посещения медучреждения.

7 апреля губернатор снова побывал в отделении, осмотрел боксы, где живут медики, проверил наличие новой мебели и техники. В частности, для медиков закупили новые кровати, шкафы, тумбочки, телевизор, холодильник.

В здании больницы сейчас постоянно проживают медики, которые непосредственно работают с пациентами, у которых подозревается или подтверждён коронавирус.

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