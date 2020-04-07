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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников пообщался с медиками инфекционки

7 апреля 2020 года, 17:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время очередного визита в инфекционное отделение Псковской городской больницы во вторник, 7 апреля, пообщался с медиками, в том числе и про режим самоизоляции.

«К нам никто не ходит, не навещает, даже мужья и дети не геройствуют», - рассказала главе региона одна из медиков отделения.

Медики поблагодарили Михаила Ведерникова за внимание к их труду и оперативные перемены по улучшению их работы.

«Стало светло, даже цветы привезли, подняли настроение. Некоторые хотели уйти к детям (не оставаться работать на следующую смену — Ред.), но передумали», - отметили медики.

«Как и договаривались по зарплате, мы увеличили даже больше чем в два раза. И сейчас мы прорабатываем, как быстро сделать, чтобы было страхование жизни и здоровья врачей. Чтобы у вас была гарантия защиты», - сообщил Михаил Ведерников.

В инфекционном отделении Псковской городской больницы находятся пациенты, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

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