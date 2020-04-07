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Общество / Здоровье

Около 1,4 тыс. пациентов псковской поликлиники получили помощь на дому за неделю

7 апреля 2020 года, 16:36

За минувшую неделю около 1,4 тыс. жителей города, обратившихся в Псковскую городскую поликлинику с жалобами на здоровье, получили медицинскую помощь на дому. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную.

По её словам, мазки на коронавирус были взяты у более чем 720 псковичей, находящихся на самоизоляции после возвращения из-за границы или имеющих контакты с такими людьми.

Также поликлиника продолжает ведение беременных, специалисты следят за состоянием больных с хроническими заболеваниями. Выписка льготных лекарственных препаратов и подтверждение инвалидности временно осуществляется дистанционно. За прошлую неделю были выписаны около 3,5 тыс. рецептов. При необходимости проведения осмотра пациента или взятия у него анализа, а также в случае ухудшения самочувствия больного или появления у него признаков ОРВИ медицинский персонал совершит выезд на дом. Проведение эндоскопического, рентгенологического или ультразвукового исследования осуществляется в поликлинике по предварительной записи с учетом разработки для пациента безопасного маршрута от дома до кабинета.

«Медицинское сообщество поддержало инициативу губернатора о введении режима самоизоляции для граждан пожилого возраста. Наши бабушки и дедушки не должны подвергать свое здоровье опасности, в том числе и посещая лечебные учреждения. Ведь поликлиника — людное место. И чтобы до нее добраться, человеку нужно пройти по подъезду, району и провести некоторое время в общественном транспорте. В сложившейся ситуации это недопустимо», — подчеркнула Галина Неваленная.

Работа Псковской городской поликлиники перенастроена в рамках принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. До 30 апреля медицинская помощь в приоритетном порядке оказывается населению на дому, консультативная — по телефону. Посещение пациентами поликлиник, плановая госпитализация, вакцинация, а также диспансеризация и профилактические осмотры граждан временно запрещены.

Жителям Псковской области рекомендовано оформление электронных больничных листов. С 30 марта по 5 апреля в Пскове было оформлено почти 50 таких документов. «Если пациент находится на больничном длительный период, например, с переломом, то продление документов о его нетрудоспособности тоже может проходить дистанционно. В случае необходимости осмотр пациента работники поликлиники проведут у него на дому, для дополнительной диагностики больной будет приглашен в учреждение здравоохранения», — Галина Невалённая.

Она также напомнила, что на время противодействия распространению коронавирусной инфекции к работе в поликлиниках города присоединились свыше 70 волонтеров, в том числе более 50 студентов Псковского медицинского колледжа и выпускники медицинского факультета ПсковГУ. Волонтеры по большей части задействованы в удаленной работе с населением.

Галина Неваленная поблагодарила всех медработников, которые трудятся в области, за верность профессии. «Никто из врачей и медицинских сестер не прекратил работу в этой опасной ситуации, понимая, что в настоящее время важен каждый специалист», — подчеркнула она и призвала жителей Псковской области быть внимательнее к своему здоровью и к самочувствию родных.

Уточнить актуальные вопросы по медицинскому обслуживанию псковичи смогут по телефонам в филиалах Псковской городской поликлиники.

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