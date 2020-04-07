Вывоз из России культурных ценностей предотвратила Псковская таможня

Сотрудники Псковской таможни предотвратили вывоз большого количества предметов, которые экспертиза признала культурными ценностями. Автомобиль со старинными предметами в багажнике, за рулём которого был гражданин России, остановили на российско-латвийской границе в МАПП Убылинка в Пыталовском районе, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Псковской таможни. Ценности мужчина не задекларировал и не предъявил таможенному контролю.

Эксперты установили, что фарфоровый сервиз, имеющий маркировку «Triptis», состоящий из кофейника, сахарницы, сливочника, 13 десертных тарелок, 8 кружек, 10 блюдец, был создан в 1949-1960 годах и относится к категории культурных ценностей. Среди перевозимых ценностей были складное зеркало, созданное в первой половине XX века, Казанская икона Божией Матери, датированная 1895 годом.

Кроме того, культурными ценностями признаны ложки с серебряным покрытием (середина XX века), ложки из серебряного сплава с содержанием серебра более 84% (начало ХХ века), ложка из серебряного сплава с содержанием серебра более 85% и золотым покрытием с содержанием золота более 2% (Российская Империя, начало ХIХ века), 8 вилок с серебряным покрытием (первая половина XX века), лопатка из серебряного сплава с содержанием серебра более 84% (Российская Империя, начало ХХ века), двузубая вилка из серебряного сплава с содержанием серебра более 87,5% (Российская Империя, конец ХIХ - начало ХХ веков), два ножа из серебряного сплава с содержанием серебра более 85 % (конец ХIХ - начало ХХ веков), нож из серебряного сплава с содержанием серебра более 87,5 % (конец ХIХ - начало ХХ веков), щипцы с серебряным покрытием (середина ХХ века).

Также таможенники обнаружили медали. Некоторые из них экспертиза также признала культурными ценностями. Речь идёт о наградах с удостоверениями к ним «За оборону Ленинграда», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «В память 250-летия Ленинграда», «В память 250-летия Ленинграда»,«50 лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В отношении перевозившего ценности мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию).