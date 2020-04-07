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Общество / Здоровье

Модульный медпункт в порховской деревне Лютые Болота подключили к электросетям

7 апреля 2020 года, 15:12

Специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электросетям новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Лютые Болоты Порховского района Псковской области. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе энергокомпании, энергетики выделили ФАПу 25 кВт мощности, подключение занято всего один день.

ФАП будет обслуживать 150 жителей деревни, которым ранее приходилось ездить в больницу Порхова, который находится в 42 километрах от населённого пункта.

ФАП оснащен медицинским оборудованием для первичного осмотра и диагностики, в нём оборудованы кабинеты для осмотра и проведения процедур.

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электросетям 59 ФАПов в регионах присутствия компании.

С 24 марта компании группы «Россети» взяли под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в том числе медицинских учреждений. Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

В случае технологических нарушений для оперативного подключения ФАПов энергетики используют передвижные резервные источники питания. Мощность мобильных генераторов группы «Россети» для электроснабжения больниц и медицинских пунктов — 256 МВт.

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