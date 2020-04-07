Ещё один вылечившийся от коронавируса пскович выписан из больницы. Таким образом, количество выздоровевших в Псковской области увеличилось до 5, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона добавил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у трёх человек из числа предварительно «положительных» пациентов. Число заболевших в Псковской области увеличилось до 14. Восемь жителей региона предположительно инфицированы.

Михаил Ведерников отметил, что в тяжёлом состоянии находится один пациент, который подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У остальных заболевших по самочувствию негативных изменений нет.

«Вижу по городу, что многим надоел режим самоизоляции. Посмотрите на статистику и возвращайтесь домой. Большинство заболевших – контактные, то есть заразились внутри региона», - обратился губернатор к псковичам.