Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё один вылечившийся от коронавируса пскович выписан из больницы

7 апреля 2020 года, 13:48

Ещё один вылечившийся от коронавируса пскович выписан из больницы. Таким образом, количество выздоровевших в Псковской области увеличилось до 5, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона добавил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у трёх человек из числа предварительно «положительных» пациентов. Число заболевших в Псковской области увеличилось до 14. Восемь жителей региона предположительно инфицированы.

Михаил Ведерников отметил, что в тяжёлом состоянии находится один пациент, который подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У остальных заболевших по самочувствию негативных изменений нет.

«Вижу по городу, что многим надоел режим самоизоляции. Посмотрите на статистику и возвращайтесь домой. Большинство заболевших – контактные, то есть заразились внутри региона», - обратился губернатор к псковичам.

Ещё один вылечившийся от коронавируса пскович выписан из больницы
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы