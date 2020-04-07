Стало известно, когда псковичам вернут деньги за отмененные концерты в областной филармонии

Псковская областная филармония после 30 апреля вернет псковичам деньги за билеты на концерты, отменились в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса. Об этом директор учреждения Елизавета Барышникова заявила сегодня, 7 апреля, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Конечно, все билеты будут возвращены, но касса сможет открыться только после 30 апреля, потому что мы не можем рисковать и организовывать скопления людей в прикассовой зоне. Все деньги будут возвращены, просто немного нужно подождать», - пояснила Елизавета Барышникова.