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Культура

Стало известно, когда псковичам вернут деньги за отмененные концерты в областной филармонии

7 апреля 2020 года, 12:40

Псковская областная филармония после 30 апреля вернет псковичам деньги за билеты на концерты, отменились в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса. Об этом директор учреждения Елизавета Барышникова заявила сегодня, 7 апреля, в прямом эфире проекта ПАИ-live

«Конечно, все билеты будут возвращены, но касса сможет открыться только после 30 апреля, потому что мы не можем рисковать и организовывать скопления людей в прикассовой зоне. Все деньги будут возвращены, просто немного нужно подождать», - пояснила Елизавета Барышникова.

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