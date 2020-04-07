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Культура

Директор псковской филармонии: Мы будем восстанавливать нашу аудиторию и идти людям навстречу

7 апреля 2020 года, 12:22

«Мы будем восстанавливать нашу аудиторию и идти людям навстречу, потому что понимаем, что это время никого не обогатило», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live, говоря о том, как возглавляемое ею учреждение будет строить свою работу после завершения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. «Мы начнем с лояльных цен и скидок», - пообещала она.

По словам Елизаветы Барышниковой, сейчас большой концертный зал филармонии «не работает, оркестр не работает, концерты не проводятся», и «мы теряем достаточно большие деньги». «Но придет время, когда мы сможем выйти на работу, и это будет период восстановления, который мы постараемся пройти как можно быстрее», - выразила надежду руководитель учреждения культуры.

«В сложное время человек всегда обращается к культуре. Я бы пошла за эмоциями, глотком свежего воздуха, чтобы увидеть людей, которых давно не видела», - добавила она.

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