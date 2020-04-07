Псковские полицейские задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона

21-летний наркокурьер задержан сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожного перегона «Псков – Моглино». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, у него обнаружены 47 свертков, содержащих психостимулятор мефедрон.

Наркокурьер должен был разместить эти пакеты в различных районах Пскова в качестве так называемых «закладок». В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты приспособления для фасовки психостимулятора. Кроме того, полицейские выяснили места уже созданных закладок. Все наркотики изъяты.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.