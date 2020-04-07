Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Псковские полицейские задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона

7 апреля 2020 года, 11:49

21-летний наркокурьер задержан сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожного перегона «Псков – Моглино». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, у него обнаружены 47 свертков, содержащих психостимулятор мефедрон.

Наркокурьер должен был разместить эти пакеты в различных районах Пскова в качестве так называемых «закладок». В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты приспособления для фасовки психостимулятора. Кроме того, полицейские выяснили места уже созданных закладок. Все наркотики изъяты.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района