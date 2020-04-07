Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Ремонтные работы начались на Рижском проспекте в Пскове

7 апреля 2020 года, 09:46

Во вторник, 7 апреля, в Пскове на Рижском проспекте начались ремонтные работы, передает корреспондент «Псковской правды».

Ремонтные работы начались на Рижском проспекте в Пскове
Рабочие удаляют старый бордюрный камень
Фото Александра Машкарина
Знаки «Ремонтные работы» и «Ограничение скоростного режима» поставлены на перекрестках Рижского проспекта с улицами Петровской и Максима Горького.

На крайней правой полосе в сторону центра движение закрыто, рабочие извлекают старый бордюрный камень.

В этом году Рижский проспект должен быть отремонтирован от площади Ленина до перекрестка с улицей Юбилейной — в общей сложности 2,3 км. Подрядчик работ — ООО «ДорСтройСервис».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут