Ремонтные работы начались на Рижском проспекте в Пскове

Во вторник, 7 апреля, в Пскове на Рижском проспекте начались ремонтные работы, передает корреспондент «Псковской правды».
Во вторник, 7 апреля, в Пскове на Рижском проспекте начались ремонтные работы, передает корреспондент «Псковской правды».
На крайней правой полосе в сторону центра движение закрыто, рабочие извлекают старый бордюрный камень.
В этом году Рижский проспект должен быть отремонтирован от площади Ленина до перекрестка с улицей Юбилейной — в общей сложности 2,3 км. Подрядчик работ — ООО «ДорСтройСервис».