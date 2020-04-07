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Транспорт / Инфраструктура

На участке Великие Луки – Нелидово из-за ремонта перестанут ходить поезда

7 апреля 2020 года, 09:18

Из-за ремонта на объектах железной дороги на участке между Великими Луками и Нелидово не будут ходить поезда. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 и 29 апреля будут временно отменены пригородные поезда №6️8️0️3️ «Нелидово - Великие Луки» и №6️8️0️4️ «Великие Луки – Нелидово».

13, 20 и 27 апреля поезд №6️9️5️1️ «Нелидово - Великие Луки» будет отменён на участках Нелидово – Земцы и Земцы - Великие Луки.

Пассажиров призывают следить за изменениями в расписанию на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайте компании, сервисах «Яндекс.Расписание» и ТУ-ТУ.

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