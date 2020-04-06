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Общество

Перед псковскими храмами нанесли разметку для посвященной Благовещенью уличной службы

6 апреля 2020 года, 22:05

Специальная разметка, предназначенная для посвященной Благовещенью уличной службы, появилась перед некоторыми псковскими храмами, сообщает корреспондент «Псковской правды». Например, на площади перед храмом Александра Невского (Псков, ул. Мирная, 1).

Напомним, в редакции указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 4 апреля содержится требование на срок до 30 апреля «обязать граждан временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций». В качестве исключения в указе перечислены божественные литургии на прихрамовой территории в дни празднования Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля 2020 года), Входа Господнего в Иерусалим (12 апреля 2020 года), Великого Четверга (16 апреля 2020 года), Великой Субботы (18 апреля 2020 года), Святой Пасхи (19 апреля 2020 года).

Участвовать в них могут постоянно проживающие на территории Псковской области прихожане «по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее 2 метров». 

Перед псковскими храмами нанесли разметку для посвященной Благовещенью уличной службы
Специальную разметку для посвященной Благовещенью уличной службы нанесли на площади перед храмом Александра Невского в Пскове
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
Перед псковскими храмами нанесли разметку для посвященной Благовещенью уличной службы
Специальную разметку для посвященной Благовещенью уличной службы нанесли на площади перед храмом Александра Невского в Пскове
Фото из социальной сети «ВКонтакте»
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