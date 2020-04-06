Перед псковскими храмами нанесли разметку для посвященной Благовещенью уличной службы

Специальная разметка, предназначенная для посвященной Благовещенью уличной службы, появилась перед некоторыми псковскими храмами, сообщает корреспондент «Псковской правды». Например, на площади перед храмом Александра Невского (Псков, ул. Мирная, 1).

Напомним, в редакции указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 4 апреля содержится требование на срок до 30 апреля «обязать граждан временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций». В качестве исключения в указе перечислены божественные литургии на прихрамовой территории в дни празднования Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля 2020 года), Входа Господнего в Иерусалим (12 апреля 2020 года), Великого Четверга (16 апреля 2020 года), Великой Субботы (18 апреля 2020 года), Святой Пасхи (19 апреля 2020 года).

Участвовать в них могут постоянно проживающие на территории Псковской области прихожане «по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее 2 метров».