В ближайшее время в Псковскую область поступят аппараты ИВЛ и тесты

В ближайшее время в Псковскую область поступят 36 аппаратов искусственной вентиляции легких и 48 специализированных наборов - в общей сложности это более 3,5 тысяч тестов на определение коронавирусной инфекции в организме, сообщает пресс-служба региональной администрации. Также к концу недели в регионе сформируют запас в 140 тысяч масок. Перчаток сейчас в области достаточно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 6 апреля, провел рабочее совещание, основной темой которого стала ситуация со средствами индивидуальной защиты в регионе.

Михаил Ведерников поручил подготовить обоснованные заявки по средствам индивидуальной защиты для каждой медицинской организации, чтобы учитывать потребности при распределении. Губернатор также поручил своим заместителям проследить, чтобы медики получили все положенные им надбавки.

