Один из заболевших коронавирусом подключен к аппарату искусственного дыхания

В Псковской области количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 11. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«У нас 11 официально подтверждённых случаев, – написал глава региона. – Большинство пациентов в удовлетворительном и среднем состоянии. Сегодня добавился один выздоровевший». Один из инфицированных – пенсионер – подключен к аппарату искусственного дыхания.

Михаил Ведерников отметил, что число проведённых исследований растёт ежедневно. «Каждая лаборатория работает в 2-3 смены, на предельных мощностях. Не добавляйте им работы, её достаточно. Оставайтесь дома», – снова напомнил Михаил Ведерников псковичам.

Всего по данным на 6 апреля проведено 2582 исследования. Госпитализировано 19 человек, помимо подтвержденных 11 случаев, коронавирус подозревают еще у 8 человек.

Выздоровели четверо.