Все «Ласточки» снова начнут ходить после эпидемии

Число железнодорожных рейсов по маршруту «Псков – Санкт-Петербург» со временем восстановится. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Из-за того, что загруженность поездов составляла всего 4%, ночную и дневную «Ласточки», приняли решение отменить. Утренняя и вечерняя по-прежнему продолжают курсировать.

«Число рейсов со временем обязательно восстановится, к транспортной ситуации трёхлетней давности возвращаться не будем. Надеюсь, не придётся снова никому доказывать, что это крайне востребованный маршрут и проект», – написал Михаил Ведерников.

