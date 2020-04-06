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Экономика

Все «Ласточки» снова начнут ходить после эпидемии

6 апреля 2020 года, 20:35

Число железнодорожных рейсов по маршруту «Псков – Санкт-Петербург» со временем восстановится. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников  в своем Instagram.

Из-за того, что загруженность поездов составляла всего 4%, ночную и  дневную  «Ласточки»,  приняли решение отменить. Утренняя и вечерняя по-прежнему продолжают курсировать.

 «Число рейсов со временем обязательно восстановится, к транспортной ситуации трёхлетней давности возвращаться не будем. Надеюсь, не придётся снова никому доказывать, что это крайне востребованный маршрут и проект», – написал Михаил Ведерников. 


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