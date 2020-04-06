Улицы и автобусные остановки будут дезинфицировать в Псковской области

В Псковской области будут дезинфицировать улицы и остановочные комплексы в рамках работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа. Такое поручение губернатор Михаил Ведерников дал своему заместителю Василию Осипову и председателю областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину на совещании 6 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе региональной администрации.

В первую очередь дезинфекция будет производится в Пскове, Великих Луках, Великолукском и Псковском районах. Всего планируется обработать 1,2 тыс. километра дорог и тротуаров.

Губернатор отметил, что первая дезинфицирующая обработка должна быть проведена уже на этой неделе. Задействуют в этой работе 37 единиц спецтехники: автомашины, находящиеся в собственности муниципалитетов, транспорт подрядных организаций. Антисептическими средствами будут обработаны и около 940 остановочных комплексов, для этого используют более 200 специализированных ранцев.

Сейчас идёт закупка дезинфицирующих растворов, распределяется спецтехника по территориям, подлежащим обработке в первую очередь.

При выборе антисептических средств Михаил Ведерников попросил учесть опыт других регионов, которые уже ведут такую работу. Он подчеркнул, что дезинфекция должна быть эффективной, но и максимально безопасной для людей, окружающей среды и дорожного полотна.

На совещании обсуждалась возможность привлечения к проведению дезинфекции населенных пунктов сил и средств 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По Указу губернатора на территории Псковской области введён ряд ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В частности. В регионе запрещены любые массовые мероприятия с очным пребыванием людей, для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции, ограничено пересечение границ муниципального района, городского округа (Великие Луки и Псков). Образовательные учреждения в регионе переведены на дистанционный режим обучения, в детских садах и школах работают только дежурные группы.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать по телефонам круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Данные также доступны на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.