Псковичей призывают соблюдать правила использования бытового газа

Жителей Псковской области, находящихся в режиме самоизоляции, призывают соблюдать основные правила использования бытового газа. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Псков», перед включением газовой плиты следует открыть окно или форточку для притока свежего воздуха в помещение, при приготовлении пищи после закипания нужно убавить пламя, чтобы жидкость не залила огонь и не произошла утечка газа, после приготовления пищи нужно сразу же закрыть кран горелки и всегда проверять его положение перед уходом из дома.

Во избежание несчастных случаев нельзя

• заклеивать и замуровывать решетки вентиляционных каналов;

• пользоваться неисправным или поврежденным газовым оборудованием, использовать газовые приборы не по назначению, сушить над ними одежду;

• самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газовых приборов;

• оставлять включенные газовые приборы без присмотра, использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;

• допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия;

• отапливать помещения газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;

• подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиляционным каналам.

При появлении запаха газа в помещении необходимо

• Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

• Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

• Перекрыть краны к газовым приборам и перед ними;

• Открыть все окна и форточки для проветривания помещения;

• Вызвать бригаду городской газовой службы по телефону 04 (с мобильных 104, 112) и покинуть загазованное помещение;

«Знание и соблюдение элементарных правил, умение правильно пользоваться газоиспользующим оборудованием и грамотно действовать при утечке газа – залог вашей безопасности. В нашей компании аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме», - отметили в пресс-службе компании.