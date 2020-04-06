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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Проверить рост цен на имбирь, чеснок и лимоны поручила Генпрокуратура РФ

6 апреля 2020 года, 17:00

Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки стал анализ информации Интернете, где появились сообщения о завышении цен на имбирь, чеснок и лимон в сетевых магазинах. «Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Правовую оценку обоснованности увеличения цен поручено дать ФАС России, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных к ответственности.

В пресс-службе добавили, что Генеральная прокуратура РФ на постоянной основе проводит мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В социальных сетях жители Псковской области также размещали жалобы на рост цен, в частности, на лимоны. В магазинах одной из сетей их стоимость поднялась до 384 рублей за килограмм, в другой – до 250 рублей. 

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