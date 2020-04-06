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Общество / Образование

Одиннадцатиклассница из Великих Лук стала победительницей регионального этапа конкурса «Живая классика»

6 апреля 2020 года, 16:44

Определены победители регионального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика». По традиции в жюри конкурса входил журналист газеты «Псковская правда».

В этом году региональный этап проходил в несколько ином формате. Во-первых, от района было по три участника вместо одного ранее. Ребятам, которые заняли второе и третье место тоже позволили бороться за главный приз. Во-вторых, из-за пандемии коронавируса, участники присылали свои видео-выступления. Жюри просматривало их почти весь день, потому что было их более 60.

Победительницей стала одиннадцатиклассница Асмик Геворгян. Девушка учится в великолукской школе №5, с 12 лет занимается в детском объединении «Театральный проспект» Дома Детского творчества имени А.Матросова.

Второе место занял восьмиклассник из Бежаниц Андрей Игнатьев. В конкурсе он участвует в третий раз. Каждый год занимал первые места в школе и в районе, а вот в областном этапе все не везло.  

На третьем месте пятиклассница Елизавета Николаева. Лиза учится в Черневской школе Гдовского района.

Отметим, что «Живая классика» в этом году проходит уже в девятый раз. Участниками конкурса ежегодно становятся 2,5 миллиона подростков со всей планеты. 

Победители регионального этапа смогут продолжить свой непростой путь к победе во всероссийском финале, а в последствии выиграть путевку в суперфинал на Красной площади.

СПРАВКА

О победителях прошлого года читайте в материале «В классике только девушки».

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