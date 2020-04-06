После обращения к властям Пскова ветеран избавился от заслонявшей окна ели

У одного из домов на улице Юбилейной в Пскове спилили ель, которая заслоняла окна квартир. С просьбой убрать дерево к главе города Елена Полонской обратился ветеран Великой Отечественной войны, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе муниципалитета.

Ель росла в нескольких метрах от дома и не пропускала свет в окна до верхних этажей, при этом из-за постоянной тени в квартирах была сырость. После обращения ветерана на место выехали работники УГХ, которые спилили дерево.

«Несмотря ни на что, ни на какие сложности, мы реагируем на каждое обращение псковичей, жизнь в городе продолжается и в условиях ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Люди должны жить в комфортных условиях, - заявила Елена Полонская и добавила, что органы местного самоуправления ежедневно обзванивают пожилых псковичей на предмет выяснения возможных проблем в условиях карантина.